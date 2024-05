Verso Inter-Lazio, buone notizie per Inzaghi in vista della gara: le ULTIME sui nerazzurri, prossimi avversari dei biancocelesti

Continua il lavoro dell‘Inter in vista di quella che sarà la sfida di campionato contro la Lazio, in programma domenica 19 maggio.

Buone notizie per Simone Inzaghi, che oggi ha potuto contare su tutti i giocatori per la sessione di allenamento. Si è rivisto anche Acerbi, che ha quasi recuperato dalla pubalgia ed è tornato ad allenarsi in gruppo.