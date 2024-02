Verso Frosinone-Lazio: un rientro importante in casa Frosinone

In vista della partita con la Lazio, in casa Frosinone ci sarà un ritorno importante per il reparto difensivo di Eusebio Di Francesco

Sconfitto anche dalla Roma, il Frosinone nelle prossime settimane dovrà affrontare prima la Juventus e poi la Lazio. Proprio in vista del match con i biancocelesti, ci sarà un ritorno importante per la linea difensiva.

Si tratta del terzino destro Anthony Oyono, che dopo un lungo infortunio sta lavorando per tornare in condizione proprio in vista del match con la Lazio.