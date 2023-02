Verso Cluj-Lazio, Petrescu esclude un giocatore dalla lista

Cluj-Lazio, a quindici giorni dalla sfida di Conference League il tecnico del club rumeno esclude dalla lista un giocatore

Il 16 Febbraio la Lazio scenderà in campo per la gara dei Playoff di Conference League dove sfiderà il Cluj di Petrescu. Il tecnico rumeno in vista della gara contro i biancocelesti ha deciso di mettere fuori rosa Roger Junio Rodrigues Ferreira, che vuole andar via.

L’esclusione vale solo per il campionato, ma risulta essere difficile vista la delicata situazione che il calciatore ci sarà contro la formazione di Sarri. A riportarlo è il portale Fanatik.ro