Verona, le ultime dallo Sports Center in vista della gara con la Lazio - Lazio News 24

Verona, a pochi giorni dalla trasferta contro i biancocelesti ecco le ultime novità dal centro sportivo dei veronesi

Archiviata la sosta per la Nazionale, la serie A torna in campo con la Lazio che sfiderà lunedì sera il Verona nel posticipo che chiuderà la 4°giornata. I veronesi proseguono sotto la guida di Zanetti a preparare il match, con il tecnico che ha concesso due giorni di pausa, con la ripresa degli allenamenti fissata per domani