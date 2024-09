Verona, le parole D’AMORE di Zanetti verso il club: «E’ una piazza che trasmette emozioni INCREDIBILI»

Verona, il tecnico dei veronesi ha parlato a pochi giorni dalla gara in trasferta della sua squadra contro la Lazio

Alla vigilia della gara contro la Lazio di campionato di lunedì ai microfoni di Lega serie A ha parlato il tecnico del Verona Zanetti, che rilascia parole d’amore nei confronti del club di Setti

PAROLE – Contrariamente a quello che si dice quando si arriva in un posto nuovo per me Verona rappresenta un punto di arrivo e non di partenza. Sono consapevole che tanti vorrebbero essere al mio posto. Essere l’allenatore dell’Hellas ti fa sentire un gigante, questa è una piazza che trasmette emozioni incredibili. Quando il direttore Sogliano mi ha chiamato la scelta è stata facilissima, non ho avuto alcuna esitazione