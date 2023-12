Verona-Lazio, il comunicato del club veronese sulla situazione biglietti: le ultime

Verona-Lazio, il club di Setti rende noto un comunicato dove fa il punto riguardo la vendita dei biglietti per domani

Ad aprire il sabato di serie A sarà l’anticipo delle 15 tra Verona-Lazio, ed entrambe cercano punti important per la loro classifica. A poche ore dalla partita, il club veronese rende noto sui biglietti il seguente comunicato

COMUNICATO – Domani le biglietterie dello stadio resteranno chiuse, venduti tutti i biglietti disponibili per un totale di 28.311 spettatori. Sarà aperto solo il Box 1 per le TDT e gli altri servizi per i tifosi. Il Club invita a raggiungere lo stadio in anticipo