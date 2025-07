Guendouzi Lazio, il francese sarà un pilastro della squadra di Sarri

Guendouzi Lazio, il francese sarà ancora protagonista: cambia la guida tecnica – da Baroni a Sarri – ma non la leadership del centrocampista

Con l’obiettivo di reagire dopo gli ultimi due deludenti piazzamenti in campionato, la Lazio si è ritrovata ieri mattina a Formello per il primo allenamento del ritiro. La squadra pernotterà nel centro sportivo fino al 26 luglio, data che segnerà la fine dei 12 giorni di allenamenti culminanti con l’amichevole contro l’Avellino a Frosinone. Maurizio Sarri ha subito mandato un segnale chiaro: ha provato Belahyane, col quale non aveva mai lavorato prima, non da vertice basso ma da mezzala. Presente, dal pomeriggio, anche Matteo Guendouzi, che avrebbe potuto usufruire ancora di qualche giorno di vacanza avendo giocato la Nations League con la nazionale francese.

Proprio lì Sarri aveva chiesto un rinforzo alla società che poi, non potendo acquisire nuovi elementi a causa del blocco del mercato, ha deciso di rinnovare il contratto a Matías Vecino. Con Danilo Cataldi previsto come alternativa di Nicolò Rovella nel ruolo di regista, al tecnico manca effettivamente un giocatore da alternare non solo con il centrocampista uruguaiano ma, all’occorrenza, anche con Guendouzi. Con il mercato bloccato, come riportato dal Corriere della Sera, edizione romana, Sarri sembra voler sperimentare il marocchino come mezzala per avere maggiore possibilità di scelta nelle rotazioni. Se l’ex Verona dovesse convincerlo, anche Cataldi potrebbe ritagliarsi maggiore spazio alle spalle di Rovella, essendo, a quel punto, solo due per una maglia. L’ex Marsiglia sembrava destinato a lasciare la Lazio, ma, con il ritorno di Sarri, l’allenatore con il quale si è trovato meglio in carriera, ha deciso di temporeggiare. Su di lui ci sono alcune squadre della Premier League, ma al momento non ha intenzione di forzare la cessione, con il club che, considerandolo uno dei giocatori più importanti della rosa, non vuole perderlo. A completare il centrocampo c’è Dele-Bashiru, che si è presentato in ritiro più leggero di qualche chilo. La società punta con decisione su di lui, ma dovrà convincere il nuovo allenatore. Dal punto di vista tattico Dele è ancora un po’ indietro, e spetterà al tecnico farlo evolvere in tal senso.