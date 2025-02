Venezia Lazio, definita la telecronaca e commento di Dazn per la sfida del Penzo

Condividi via email

Venezia Lazio, alla vigilia della delicata sfida del Penzo di sabato ecco chi saranno coloro che racconteranno il match

Archiviata e metabolizzata la sfida rocambolesca con il Napoli, per la Lazio è già tempo di ripensare al campionato visto che sabato pomeriggio la squadra biancoceleste, dovrà vedersela contro il Venezia voglioso di punti pesanti in ottica salvezza. Il match come detto sarà trasmesso su Dazn alle ore 15, e a commentarlo e analizzarlo sarà la coppia formata da Alberto Santi e Fabio Bazzani.