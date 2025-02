Venezia Lazio, punte spuntate: Dia spreca, Noslin non si vede... un dato sulla difesa del Venezia fa riflettere Baroni

Venezia Lazio, biancocelesti spuntati al Penzo: il dato sulla difesa dei lagunari fa riflettere Baroni per i prossimi impegni

Tra i principali problemi di Venezia Lazio di ieri c’è stato sicuramente quello dell’attacco: senza Castellanos i biancocelesti in avanti non sono riusciti ad incidere: appena 9 tiri, 2 respinti, 4 fuori e appena tre nello specchio.

La difficoltà delle punte, da un impalpabile Noslin a Dia che ha sprecato la migliore occasione dei biancocelesti a tu per tu con Radu, è segnalata anche da un dato: i lagunari infatti sono tornati a non concedere gol – come riportato dal Corriere dello Sport – per la prima volta dallo scorso 29 settembre, alla sesta giornata di campionato. Una statistica che costringe a riflessioni in vista dei prossimi impegni.