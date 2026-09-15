News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 15 settembre
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 15 settembre: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
News
Gila ricorda la Lazio: «Le difficoltà mi hanno aiutato a maturare»
Gila ha parlato alla vigilia dell’esordio in Europa League contro il Benfica, tornando anche sugli anni vissuti in biancoceleste Il...
Cancellieri si sta riprendendo la Lazio dopo un’estate a rischio addio! Ora il campo gli dà ragione
Cancellieri sembrava destinato a lasciare la Capitale durante il mercato estivo, ma la fiducia del tecnico ha cambiato il suo...
Venezia Lazio, abbondanza in difesa per Gattuso: diversi i ballottaggi per la sfida del Penzo
Venezia Lazio, il tecnico Gennaro Gattuso può finalmente sorridere: c’è abbondanza nel reparto arretrato dove i ballottaggi non mancano Dopo...