Venezia, Di Francesco: «La Lazio? È una squadra in grande forma. Baroni ha giocatori che rispecchiano il suo voler intensità e qualità»

Venezia, le parole del tecnico in vista della sfida con la Lazio. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa

Eusebio Di Francesco, alla vigila della partita del suo Venezia contro la Lazio di domani, ha presentato la partita in conferenza stampa.

PAROLE– «La settimana è stata un po’ corta, non abbiamo fatto tantissimo lavoro di campo, abbiamo lavorato sulla testa, sulla capacità di rimanere in partita fino al 100° minuto, non fino al 90°. Ci è capitato di fare ottime partite, anche contro il Genoa, dove siamo calati nel finale alle prime difficoltà e avvisaglie. Come dico spesso, le partite sono sempre meno e noi dobbiamo lavorare su questo. Recuperiamo Haps, dopo tanto tempo poi torna Duncan. La Lazio? È una squadra in grande condizione e forma, Baroni sta facendo un ottimo lavoro, ha giocatori che rispecchiano il suo voler intensità e qualità »