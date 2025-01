Veiga Lazio, parla l’agente: «Piaceva anche ad altre squadre, lo seguivano in tanti. Ma voleva solo una cosa»

Veiga Lazio, parla l’agente del difensore portoghese passato da poco alla Juventus: la rivelazione sull’interesse biancoceleste

Gaetano Montalbano, agente che ha curato il passaggio di Renato Veiga alla Juventus, ha parlato così dell’ex obiettivo del calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «Questo tipo di operazioni non sono mai semplici o facili, trovi sempre delle difficoltà quando vai a interloquire tra persone che la pensano e agiscono in maniera diversa, anche come visione del calcio. Noi come entourage del calciatore ringraziamo la Juventus della pazienza e della grande efficienza. Può essere stata una trattativa breve, ma intensa. Lo assicuro. Lazio e Napoli? Piaceva anche ad altre, in tanti lo seguivano. Però voleva andare in una sola società, ha fatto una scelta a monte».