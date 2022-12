Vecino l’intoccabile: l’uruguaiano è il soldato di Sarri

Vecino è stato uno degli intoccabili e dei soldati di Sarri in questa prima parte di stagione: i pregi dell’uruguaiano

Come sottolineato da Il Tempo, il giocatore ha dimostrato di essere prezioso in entrambe le fasi di gioco. Sono già venti le presenze in biancoceleste, quattordici in campionato, sei in Europa League con tre gol complessivi. Insomma, numeri importanti.