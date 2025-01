Vanoli fa chiarezza: «La lite con Motta? Sono cose di campo e devono concludersi in quel momento»

Vanoli, il tecnico granata alla fine della partita pareggiata con la Juventus esterna le sue considerazioni sulla lite con Motta

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del derby con la Juve, Vanoli si esprime sulla lite con Motta che ha comportato l’espulsione dei due allenatori

LITE – Se ho chiarito con Motta? Sono screzi che succedono – ha detto a Dazn – Quando si è caldi succede. In un derby sono episodi da campo, finiscono lì e basta. Poi ognuno può dire quello che vuole, il bello del calcio penso sia questo. Sono un allenatore sanguigno che deve un po’ migliorare in questi aspetti però quando devi difendere la tua squadra di solito mi metto in prima linea. L’arbitro ha fatto la cosa giusta in quel momento anche se mi ha dato un po’ fastidio. Il rammarico ce l’ho sull’episodio del fallo di mano in area, che non ho ancora visto. Dalla panchina sembrava evidente