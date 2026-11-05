Van der Sar: «Taylor garantisce gol e qualità. Noslin? Una bella storia, come la Lazio di Gattuso in testa» – Lazio News 24

Edwin van der Sar, ex portiere di Juventus e Manchester United, ha speso parole di elogio per i gioielli biancocelesti Noslin e Taylor e per la Lazio. Le dichiarazioni

Il momento d’oro della Lazio, saldamente in vetta alla classifica del campionato di Serie A, continua a raccogliere consensi prestigiosi a livello internazionale. In una lunga intervista concessa al quotidiano La Gazzetta dello Sport, l’ex leggendario portiere Edwin van der Sar si è espresso con parole di grande stima nei confronti dell’organico biancoceleste guidato da mister Gennaro Gattuso.

L’ex dirigente dell’Ajax ed ex stella della Nazionale olandese ha analizzato da vicino le prestazioni dei suoi due connazionali approdati nella Capitale, sottolineando come l’attuale percorso del club capitolino rappresenti una delle narrazioni più affascinanti del calcio europeo.

Ultimissime Lazio LIVE: ufficiale il divieto di trasferta a Napoli, la designazione arbitrale contro i partenopei

Il profilo di Taylor

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex estremo difensore ha promosso a pieni voti l’impatto di Kenneth Taylor, centrocampista che conosce fin dai tempi delle giovanili:

«Taylor era un giovane del nostro Ajax arrivato in semifinale di Champions League nel 2019, lo conosco bene. Aveva bisogno di questo salto, è un bel centrocampista: garantisce qualità e gol».

L’investimento estivo della dirigenza sul centrocampista trova così il pieno placet di un’icona del calcio olandese, convinto che il classe 2002 abbia trovato a Roma il contesto ideale per compiere il definitivo salto di qualità.

La favola di Noslin

Oltre alla qualità della mediana, Edwin van der Sar ha voluto spendere parole al miele anche per l’altra pedina batava dello scacchiere laziale, Tijjani Noslin, un calciatore dall’ascesa atipica ed esaltante:

«Noslin è arrivato tardi tra i professionisti. Una bella storia, come la Lazio di Gattuso in testa».

L’elogio di un monumento del calibro dell’ex portiere consacra il valore di Noslin e la bontà del lavoro svolto da Gattuso, capace di valorizzare le caratteristiche di ogni singolo interprete e di guidare i biancocelesti al vertice del massimo campionato.