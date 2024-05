Valente: «Vi racconto come è nata la mia PASSIONE per la Lazio»

Valente, il giocatore del Groningen racconta un curioso aneddoto che lo accomuna alla Lazio e rilascia queste parole

In un intervista rilasciata a Calciomercato.com, Valente del Groningen nel festeggiare la promozione in Eredivisie racconta come sia nata la sua passione per la Lazio

LAZIO – Mio padre è di Roma, a casa siamo cresciuti anche con le usanze italiane. Il mangiare, parlare gesticolando, il valore importante della famiglia… E anche le vacanze in Italia. Quando posso guardo le partite della Lazio, è un amore che mi ha trasmesso mio padre quando ero piccolo. Giocare in Italia sarebbe l’avverarsi di un sogno per me e per la mia famiglia. E anche l’opportunità di giocare in uno dei campionati più belli del mondo. Alcuni anni fa si presentò il Torino ma non si concluse niente