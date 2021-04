Ultime Notizie Serie A: le ultime dal Consiglio Federale

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14.00 – Le parole di Gravina – Il presidente della FIGC ha parlato in conferenza stampa dopo il Consiglio Federale. Le sue parole.

Ore 13.30 – Tetto alle spese dei club? – Nel Consiglio Federale si discuterà anche di inserire dei tetti alle spese dei club. I dettagli.

Ore 13.00 – I convocati di Inzaghi – Il tecnico della Lazio ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida contro il Milan. Esclusione eccellente tra i biancocelesti. L’elenco.

Ore 12.45 – I convocati di Nicola – Davide Nicola ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida contro il Napoli. L’elenco del tecnico granata.

Ore 12.30 – Arriva la clausola anti superlega? – In Consiglio Federale si parlerà di far firmare un documento ai club di Serie A che vieti loro di partecipare ad altre competizioni internazionali. I dettagli.

Ore 12.00 – Lotito a Formello – Dopo settimane fuori a causa del Covid-19, Simone Inzaghi è tornato. Ieri a Formello per guidare l’allenamento, il tecnico potrebbe avere incontrato anche il presidente. Come rivela infatti il Corriere dello Sport, nel quartier generale biancoceleste si è rivisto anche Lotito. Non sembra un caso, infatti, che dopo giorni di assenza il numero uno della Lazio abbia deciso di far visita alla squadra. Discorsi ripresi con il tecnico per il rinnovo? Indipendentemente dal fatto che abbiano già iniziato a parlare o meno, il prolungamento è solo questione di dettagli.

Ore 10:00 Insulti razzisti per Duncan via social: «La colpa non è sua ma dei genitori… educazione è la parola chiave» la risposta del centrocampista (LE FOTO)

Ore 9:30 Napoli, problemi alla schiena per Fabian Ruiz: Se il centrocampista spagnolo non dovesse recuperare è pronto Bakayoko (LA NOTIZIA)

Ore 9:00 Tassotti si racconta e parla di Milan: «La rosa del Milan va completata, Ibrahimovic? Vi dico la mia» (LE PAROLE)

Ore 8:40 Un nome per la Juventus se sarà addio di Pirlo: Il nome caldo in casa bianconera se dovesse essere addio di Pirlo è quello di Massimiliano Allegri (LA NOTIZIA)

Ore 8:20 Fumata bianca per il nuovo allenatore della Roma:Il nuovo tecnico della Roma sarà con ogni probabilità Maurizio Sarri (LA NOTIZIA)