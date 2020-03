UFFICIALE La UEFA ha deciso: senza tifosi Valencia Atalanta ed Inter Getafe

A porte chiuse anche Valencia-Atalanta e Inter-Getafe. A comunicare la decisione è stata la UEFA tramite i suoi canali ufficiali

Europa senza pubblico per Atalanta ed Inter. Ha sentenziato così la UEFA a seguito delle importanti misure prese per arginare il rischio contagio da Coronovirus. Il massimo organo del calcio internazionale ha emanato la decisione sui profili ufficiali, sottolineando come le gare del Mestalla contro il Valencia e del Meazza con il Getafe saranno a porte chiuse.

Le due gare sono in programma, rispettivamente, per il 10 e il 12 marzo. Da valutare invece la situazione per quanto riguarda Juventus-Lione, gara in programma per la settimana successiva.