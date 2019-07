Ufficiale – Murillo è un giocatore della Sampdoria

Jeison Murillo è ufficialmente un nuovo giocatore della Samp

Jeison Murillo, ex difensore dell’Inter, darà ufficialmente parte della rosa della Sampdoria di Eusebio Di Francesco. Il forte difensore colombiano in passato è stato anche nel mirino della Lazio di mister Inzaghi, che però in seguito ha deciso di puntare sullo slovacco Denis Vavro. Il classe ’92 di Cali si è trasferito in Liguria dopo l’esperienza nella Comunitat Valenciana con la maglia del Valencia. Ecco di seguito il post pubblicato dalla società doriana su Twitter.