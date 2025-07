Calciomercato Lazio, Sarri chiaro con Fabiani: loro 4 non si devono muovere. Il tecnico ritiene incedibili questi giocatori per il suo progetto

Clima di massima concentrazione a Formello, dove la Lazio programma il futuro in un’estate del tutto particolare. Con il calciomercato Lazio in entrata bloccato, il tecnico Maurizio Sarri e il direttore sportivo Mariano Fabiani hanno tracciato la rotta in una riunione strategica, definendo un piano d’azione che punta a trasformare un ostacolo in un’opportunità. La priorità assoluta, in questa fase, è blindare i gioielli della rosa e valorizzare le risorse interne.

Mercato Lazio: Sarri e Fabiani di fronte al blocco dell’indice di liquidità

Il nodo cruciale che sta condizionando la sessione estiva 2025 della Lazio è il mancato rispetto dell’indice di liquidità. Questo parametro finanziario, come noto, impedisce al club del presidente Lotito di operare sul mercato in entrata, rimandando ogni possibile nuovo acquisto alla finestra invernale di gennaio. Di fronte a questo scenario, come riportato da Il Messaggero, il vertice tra Sarri e Fabiani è stato fondamentale per cementare la strategia. Niente panico, ma una linea chiara: si va avanti con il gruppo attuale, puntando sulla coesione e sul lavoro quotidiano a Formello per sopperire all’impossibilità di inserire forze fresche. Si tratta di una navigazione a vista forzata, che richiede compattezza e fiducia reciproca tra allenatore, dirigenza e squadra.

I pilastri incedibili: Romagnoli, Gila, Guendouzi e Zaccagni non si toccano

Se le porte in entrata sono sbarrate, quelle in uscita vengono blindate. Il diktat emerso dalla riunione è stato perentorio: i pilastri della squadra sono considerati incedibili. Il leader difensivo e bandiera biancoceleste Alessio Romagnoli guiderà ancora il reparto arretrato. Al suo fianco, il club punta forte sulla crescita continua del giovane e solido Mario Gila, considerato un patrimonio da proteggere. A centrocampo, il motore e l’anima della squadra, Mattéo Guendouzi, è intoccabile. Il suo dinamismo e la sua personalità sono ritenuti imprescindibili per gli equilibri di Sarri. Stesso discorso per la fantasia e l’incisività di Mattia Zaccagni, l’uomo capace di spaccare le partite e creare superiorità numerica. Trattenere questo nucleo duro è la priorità assoluta per la Lazio, la base solida su cui costruire una stagione di competitività, garantendo stabilità a un progetto che ora deve fare di necessità virtù.