Lazio, Sarri è convinto che sotto la sua gestione questi 3 giocatori cresceranno subito. Ecco chi sono i ‘nuovi acquisti’ già in casa

A Formello è tempo di programmazione forzata. Con il calciomercato Lazio bloccato in entrata a causa del mancato rispetto dell’indice di liquidità, il tecnico Maurizio Sarri e il direttore sportivo Mariano Fabiani hanno definito la strategia per la nuova stagione. In una cruciale riunione, come riportato da Il Messaggero, è stato cementato un piano d’azione che trasforma un ostacolo in un’opportunità: la valorizzazione dei talenti già presenti in rosa.

Blocco del mercato Lazio: la strategia di Sarri e Fabiani

La spada di Damocle dell’indice di liquidità impedisce alla Lazio di tesserare nuovi giocatori fino alla finestra invernale. Una tegola che ha imposto un cambio di prospettiva: non più la caccia a rinforzi esterni, ma un focus totale sulle risorse interne. Il vertice a Formello tra Sarri e Fabiani è servito a delineare un percorso pragmatico e obbligato, con l’obiettivo di rendere la rosa competitiva lavorando sul materiale a disposizione. La filosofia è chiara: fare di necessità virtù, puntando sulla crescita e la responsabilizzazione di giocatori chiave.

Da Dele-Bashiru a Nuno Tavares: gli “acquisti” fatti in casa dalla Lazio

Al centro del nuovo progetto tecnico ci sono profili specifici su cui la Lazio punterà per una crescita immediata. Si tratta di giocatori come il centrocampista Fisayo Dele-Bashiru, il giovane e promettente Mohamed Belahyane e, soprattutto, l’esterno Nuno Tavares. Questi calciatori, già di proprietà del club, saranno investiti di nuove responsabilità e avranno la fiducia e il minutaggio necessari per esplodere definitivamente. L’intento è quello di trasformarli in veri e propri “acquisti” fatti in casa, colmando le lacune della rosa con il lavoro sul campo. La sfida di Sarri sarà quella di plasmare il gruppo e far crescere i suoi talenti, in attesa di poter tornare a operare a pieno regime sul calciomercato.