Calciomercato Lazio, novità molto importanti per quanto riguarda il sostituto di Gila. Le novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Gila resta, Sarri riparte da lui e Romagnoli. Come verrà composta la difesa?

Nel pieno di un’estate complicata, il Calciomercato Lazio si muove con prudenza e strategia. Uno dei punti fermi della nuova stagione sarà Mario Gila, che non figura tra i giocatori in uscita. A confermarlo è stato il suo agente, Alejandro Camano, durante un incontro avvenuto la scorsa settimana con la dirigenza biancoceleste. La Lazio ha ribadito la sua intenzione di non ascoltare offerte per il difensore spagnolo: una sua eventuale cessione, infatti, non potrebbe essere colmata a causa del blocco del mercato che limita fortemente i margini di manovra del club.

In questo momento, rinunciare a Gila significherebbe privarsi di un titolare senza la possibilità di sostituirlo. Ecco perché il club ha deciso di blindarlo, almeno fino a gennaio. Una scelta condivisa anche da Maurizio Sarri, che punta fortemente sulla coppia Gila–Romagnoli per costruire la linea difensiva della prossima stagione.

Nel contesto attuale del Calciomercato Lazio, Gila rappresenta una delle certezze su cui fondare il nuovo progetto tecnico. La sua crescita nella scorsa stagione è stata costante e affidabile, tanto da guadagnarsi la piena fiducia dello staff tecnico. Nonostante l’interesse di alcuni club, la sua permanenza non è mai stata davvero in discussione.

Per Sarri, è fondamentale mantenere i giocatori chiave, soprattutto ora che il blocco del mercato impedisce di intervenire liberamente in entrata. In difesa, oltre a Gila e Romagnoli, il tecnico valuta anche Patric, sebbene lo spagnolo sia reduce da una stagione complicata a causa di un infortunio alla caviglia. I giovani Gigot e Provstgaard sono ancora da formare e non pronti per assumere un ruolo da titolare nell’immediato.

Il messaggio della società è chiaro: non si toccano i giocatori fondamentali. E nel contesto attuale del Calciomercato Lazio, mantenere Gila è non solo una necessità, ma anche una scelta strategica per garantire continuità e solidità in un reparto nevralgico come la difesa.