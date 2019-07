Calciomercato, l’ag. di Micai: «Ha firmato con la Salernitana, alla Lazio c’è Strakosha»

L’agente del giovane portiere Micai, attualmente tra le fila della Salernitana, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito

Il futuro di Alessandro Micai non sarà alla Lazio. almeno per la nuova stagione. Il giovane portiere, in forza alla Salernitana, è stato accostato alla società biancoceleste come possibile alternativa per la partenza di Strakosha. A fare il punto sulla questione, però, è stato l’agente Battistini che – a Tuttosalernitana.com – ha dichiarato: «Alessandro è un ragazzo di poche parole, non ha bisogno di proclami. Ha un grande desiderio di lasciare un segno a Salerno. Quest’anno non è riuscito a esaltare una piazza dal potenziale enorme e ha grande voglia di ricominciare quest’avventura. Speriamo con un allenatore così importante si possa fare qualcosa di grande».

LAZIO – «Strakosha è alla Lazio, Micai alla Salernitana. Non c’è bisogno di ulteriori commenti, parliamo del nulla. Strakosha è un ottimo portiere e ad oggi non credo ci siano gli estremi per vederlo lontano dalla Lazio. Sono due giocatori di entità diverse, ognuno è concentrato sui propri obiettivi. In estate si legge un po’ di tutto, è meglio essere pratici. Non ho avuto nessuna promessa da parte di nessuno. Il ragazzo è arrivato con la Salernitana e ha firmato con la Salernitana. Lazio e Salernitana sono entità distinte».