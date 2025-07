Calciomercato Lazio: Nuno Tavares prima scelta Juve. Lotito fissa questo prezzo proibitivo perché non vuole cedere l’esterno

La Lazio si prepara a difendere i suoi gioielli dagli assalti del calciomercato. In un’estate complessa, segnata dal blocco del mercato in entrata a causa del mancato rispetto dell’indice di liquidità, la priorità assoluta a Formello è trattenere i titolari. Su tutti, spicca il nome di Nuno Tavares, l’esterno portoghese diventato un pilastro dello scacchiere tattico di Sarri e ora finito nel mirino della Juventus.

Mercato Lazio: la Juventus punta Nuno Tavares

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero, alle prese con le possibili uscite di Weah e Alberto Costa, ha individuato in Nuno Tavares il profilo ideale per rinforzare le proprie fasce. L’interesse della Juventus è concreto, ma la strada per arrivare al talentuoso portoghese è decisamente in salita e sbatte contro il muro eretto dal presidente Claudio Lotito. La posizione della Lazio è chiara e irremovibile: con l’impossibilità di acquistare un sostituto fino a gennaio, privarsi di un giocatore chiave come Tavares è un’opzione che non viene nemmeno presa in considerazione.

La richiesta di Lotito e la strategia della Lazio

La dirigenza biancoceleste ha fissato un prezzo volutamente proibitivo per scoraggiare ogni pretendente. La richiesta di Lotito per il cartellino di Nuno Tavares è di almeno 35 milioni di euro. Una cifra che, di fatto, lo blinda nella Capitale, confermando la sua centralità nel progetto tecnico. La strategia della Lazio è quindi quella di fare quadrato, respingere le offerte e puntare sulla continuità. Mentre la Juventus valuta piste alternative che portano a profili come Dodô della Fiorentina, Miguel Gutierrez del Girona o Joaquin Piquerez del Palmeiras, i tifosi della Lazio possono stare tranquilli: la società considera Nuno Tavares un punto fermo e non ha alcuna intenzione di indebolire la rosa in un momento così delicato. Il futuro del portoghese, almeno per questa stagione, sarà ancora a tinte biancocelesti.