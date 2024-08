Udinese-Lazio, Focolari si sfoga: «Loro con PIU’ VOGLIA di vincere! Baroni mi deve SPIEGARE una cosa»

Le parole del giornalista Furio Focolari dopo Udinese-Lazio, partita che ha visto la sconfitta dei biancocelesti di Baroni

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Furio Focolari ha detto la sua su Udinese-Lazio, partita che ha visto la sconfitta dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Io sono molto preoccupato, ho visto cose veramente brutte. Purtroppo ho visto due squadre dello stesso livello, una con più voglia di vincere dell’altra. La cosa triste è che non si è vista una differenza tra livelli tecnici. La seconda cosa è che molti giocatori che la scorsa partita avevano fatto molto bene, sorprendendo, non si sono dimostrati all’altezza. La Lazio ha giocato circa mezz’ora 11 contro 10 ma non se ne è accorto nessuno. Mi metti dentro Hysaj, cambi un terzino con un terzino? Metti Pedro, Cataldi, un giocatore che può creare una situazione… Baroni questa ce la deve spiegare. La Lazio occasioni da gol non ne ha avute. Dia è entrato dietro le punte pur non giocando male, ma Baroni ha sbagliato tanto…».