Udinese-Lazio, le parole di Massimo Piscedda sulla sfida: «Mi aspetto che proseguano su quanto visto domenica»

Intervenuto a Radio Laziale Massimo Piscedda ha parlato della prossima partita Udinese-Lazio. Di seguito le sue parole.

UDINESE – «L’Udinese l’anno scorso si è salvato all’ultimo. È una squadra che non so se sia potenziata, però è un bel banco di prova perché Udine è sempre un campo difficile. Ci attendiamo una risposta positiva. Runjaic? L’Udinese, al di là del Genoa che lo fece con Blessin, è abituato a lavorare con gli stranieri, soprattutto molti giocatori. L’allenatore non lo conosco, ma non mi stupisco della scelta della società bianconera. Lotta salvezza? Statisticamente due neopromosse su tre retrocedono, quindi Venezia e Como secondo me avranno molti problemi».

ROSA PROFONDA – «Menomale, vuol dire che l’allenatore ha più soluzioni. Tavares? Un buon giocatore fa sempre comodo in difesa, ma i terzini non hanno mai fatto vincere le partite. Con due mezzali di corsa, il portoghese può anche giocare insieme a Lazzari, che è un giocatore che spinge. La Lazio ha mezzali di coprire il terzino che parte tanto, ma che dev’essere anche incisivo in avanti e riflessivo in difesa. Anche Theo Hernandez può andare in difficoltà se non sa fare bene le due fasi. Castrovilli? Bisogna vedere come sta. Se sta bene, è stato fatto un ottimo affare. Ha grande qualità, è un centrocampista molto molto forte se è in condizione. Lo vedremo in campo, soprattutto quando va a contrasto. Contro il Venezia l’ho visto abbastanza bene. Io lo vedo più come mezzala».

CENTROCAMPO – «Il centrocampo credo rimarrà lo stesso anche contro l’Udinese. Magari Vecino al posto di Rovella, ma non credo. Squadra che vince non si cambia? Queste cose c’erano quando giocavo io. Ora le rose sono lunghe proprio per cambiare anche uno o due elementi. Dipende soprattutto poi dalle squadre che si incontrano. Io mi aspetto una Lazio che prosegue su quanto visto domenica, possibilmente con meno sbavature in difesa. È una squadra che può fare risultato».