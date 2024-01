Udinese – Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

Udinese-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta in Friuli ecco dove vedere il match che chiude il girone di andata dei biancocelesti

Il 2024 inizierà per la Lazio con un match che chiude il girone di andata della squadra di Sarri, che sarà di scena alla Dacia Arena di Udine contro i friulani di Cioffi. Il match si disputerà domenica 7 alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su Dazn, ma non perdetevi il consueto appuntamento con LazioNews24!