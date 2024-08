Udinese Lazio, Runjaic: «Testa ai biancocelesti. Ecco come ci prepareremo». Le parole dell’allenatore bianconero

Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita di Bologna-Udinese, Kosta Runjaic ha parlato del match della prossima giornata di campionato tra Udinese e Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Nei prossimi giorni analizzeremo la partita insieme, per poi iniziare a preparare il match contro la Lazio. Però riuscire a segnare dopo aver sbagliato il rigore ci ha fatto bene, anche considerando che non abbiamo avuto molte occasioni per farlo».