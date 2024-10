Twente Lazio, la casa degli olandesi è inespugnabile: i numeri tra le mura del Grolsch Veste

Twente Lazio, gli olandesi vantano un record impressionante tra le mura del proprio stadio casalingo. Tutti i dettagli

Alle ore 21:00 scenderanno in campo Twente e Lazio per la gara valevole per la terza giornata del girone unico di Europa League. I biancocelesti vogliono trovare i tre punti per restare in testa alla classifica a punteggio pieno, ma dovranno fare i conti con un record degli olandesi.

Infatti, il Twente vanta una striscia di imbattibilità di 12 partite tra le mura del Grolsch Veste in tutte le competizioni. La Lazio di Baroni vuole abbattere questo record.