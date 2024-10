Twente Lazio, iniziativa per i tifosi: il comunicato del club

Twente Lazio arriva il comunicato ufficiale del club per i tifosi biancocelesti che saranno presenti in Olanda

La Società Sportiva Lazio ha comunicato ai propri tifosi che saranno presenti in Olanda per la gara di Europa League con il Twente che ci sarà un meeting point. Archiviata la gara di questa sera con la Juventus sarà già tempo di pensare all’Europa.

Questo il comunicato del club: La S.S. Lazio comunica a tutti i tifosi presenti in Olanda per la gara contro il Twente che è stato organizzato un meeting point. La fan zone è organizzata in Willem Wilminkplein, centro città, vicino alla stazione centrale. Il trasferimento dal meeting point allo stadio avverrà a mezzo di bus. Al termine della gara i bus riporteranno i tifosi al meeting point. Per i tifosi che giungeranno in auto è disponibile un parcheggio denominato VION. Dal parcheggio saranno disponibili navette per il trasferimento allo stadio e, al termine della gara, per il percorso inverso.