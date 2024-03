Tudor Lazio, il tecnico ha chiesto un particolare bonus nel contratto: di cosa si tratta

Tudor-Lazio, il tecnico croato ha chiesto a Lotito di inserire un bonus legato alla qualificazione in Europa: il dettaglio

Come riporta Il Messaggero, Igor Tudor crede fermamente nelle qualità della rosa della Lazio tanto da essere convinto, in questi ultimi due mesi di stagione, di centrare l’obiettivo della qualificazione in Europa.

Rispetto a questo tema, il tecnico croato ha chiesto a Lotito di inserire nel contratto che lo lega ai biancocelesti fino al 30 giugno del 2025 un bonus legato proprio al raggiungimento di una delle tre coppe europee. Il patron lo ha accontentato: ora tocca a Tudor.