Tudor striglia la Lazio! Confronto previsto a Formello, il tecnico chiederà QUESTA cosa alla squadra

Igor Tudor è pronto a strigliare la Lazio dopo il brutto pareggio di sabato contro il Monza: il tecnico chiederà questa cosa

Come riportato dal Corriere dello Sport, martedì a Formello, alla ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro l’Empoli di domenica alle 12.30 all’Olimpico, Igor Tudor terrà a rapporto la sua Lazio.

Al tecnico croato non è assolutamente andato giù l’atteggiamento dei suoi in particolare nella ripresa anche se pure i cambi dell’ex Marsiglia non hanno convinto appieno facendo abbassare la squadra. Ora l’obiettivo è blindare quantomeno l’Europa League con la corsa Champions ormai diventata un miraggio.