Tudor a DAZN: «È stata una bella gara; dispiace per aver perso i 3 punti. Prendiamo questo punto e andiamo avanti»

Tudor a DAZN, le parole del tecnico bianconero dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio: cos’ha detto l’allenatore della Juventus

L’allenatore della Juventus è rimasto scottato dal pareggio subito in extremis nel match contro la Lazio. Tudor a DAZN infatti ha espresso la propria amarezza per i tre punti sfuggiti all’ultimo secondo per la rete di Vecino. Le sue parole sulla sfida di Serie A giocata questa sera:

PARTITA – «È stata una bella gara; dispiace per aver perso i 3 punti. Prendiamo questo punto e andiamo avanti; i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato il massimo. Viste le problematiche avute, non era facile. Dispiace avere così tante assenze».

EPISODIO KALULU – «Sull’episodio di Kalulu ho visto le immagini; il gesto c’è stato. Non so se le prende sul viso, comunque è un’ingenuità. Non bisogna farlo, ma lui è un ragazzo per bene. Accettiamo questo episodio. Al ragazzo dispiace, però è una bravissima persona, un ragazzo di grandi valori».

GATTI – «A Gatti devo fare i complimenti. Viene da una frattura e si era sempre allenato a parte. Avevamo deciso di portarlo per poterlo impiegare al massimo 5-10 minuti. Complimenti a lui perché ha stretto i denti».

SCELTE TATTICHE – «Ho chiesto scusa ai due ragazzi che ho tolto dopo averli fatti entrare. Non è una scelta bella per loro due, ma era doverosa. Nico Gonzalez era un po’ in affanno, Conceicao invece mi è piaciuto tanto».

FUTURO – «Al completo siamo una squadra forte; con due innesti il prossimo anno si può avere una squadra di altissimo livello».