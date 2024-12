Trevisani non ha dubbi: «Il 6-0 dell’Inter ha ucciso la prestazione della Lazio di ieri, ecco perchè»

Trevisani, il giornalista analizza a caldo la roboante sconfitta dei biancocelesti di ieri sera contro l’Inter rilasciando queste sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni della trasmissione Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani ha analizzato la pesante sconfitta della Lazio contro l’Inter rilasciando questa considerazione sui biancocelesti

SCONFITTA – Il calcio è uno sport che ci affanniamo a spiegare ma è difficilissimo da spiegare. Quanto successo nella prima mezz’ora e poi nella successiva ora non ha senso. Un episodio negativo ha lanciato una squadra e ucciso l’altra e l’ha uccisa male perché se avesse perso 2-0 o 3-0 sarebbe stato nell’ordine delle cose e può capitare. Il 6-0 è brutto perché dà un gusto diverso a tutto il resto. Poi in questo prendo in prestito Mourinho e dico che è meglio che perdere sei volte 1-0 e per la Lazio resta una settimana in cui ha vinto con Napoli e Ajax facendo una grande mezz’ora con l’Inter