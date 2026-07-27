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Prosegue la trattativa tra Markmann e la Lazio: tra stasera e domani previsti ulteriori passi verso l’accordo
Markmann pronto ai contatti continui per il difensore danese! Le ultime sull’obiettivo di calciomercato della Lazio vicinissimo al club
La Lazio continua a lavorare per arrivare a Noah Markmann, difensore centrale classe 2007 di proprietà del Nordsjaelland che, come riportato su X da Alfredo Pedullà, tra la serata di oggi e la giornata di domani potrebbe compiere nuovi passi per provare a raggiungere tutti gli accordi necessari.
Il giovane danese resta in cima alla lista della dirigenza biancoceleste per rinforzare la retroguardia a disposizione di Gennaro Gattuso. I contatti proseguono quindi senza sosta, con l’obiettivo di definire sia l’intesa tra i club sia quella con il calciatore.
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Sono ore importanti per la chiusura per Markmann
La trattativa è entrata in una fase particolarmente delicata. Dopo i dialoghi avviati nei giorni scorsi, la Lazio punta ora a sistemare gli ultimi dettagli e avvicinarsi alla fumata bianca.
Le prossime ore potrebbero risultare decisive per stabilire la struttura definitiva dell’operazione. Restano da completare tutti i passaggi contrattuali, ma la volontà del club capitolino è quella di accelerare e consegnare presto un nuovo centrale allo staff tecnico.
Gattuso aspetta il rinforzo per la difesa
L’arrivo di un nuovo difensore rappresenta una delle priorità del mercato laziale in quanto il tecnico Gattuso ha bisogno di aumentare le alternative nel reparto, anche alla luce delle situazioni ancora da chiarire all’interno dell’organico.
Tra stasera e domani sono dunque attesi ulteriori sviluppi. La trattativa per Markmann continua e la Lazio lavora per trovare gli accordi definitivi nel minor tempo possibile.
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