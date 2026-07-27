Lazio beffata per Comuzzo: il Torino accelera e prepara la chiusura con la Fiorentina

Pietro Comuzzo è stato sondato dalla Lazio, ma ora il difensore classe 2005 si avvicina alla maglia granata! Ecco cosa filtra sul centrale

La Lazio rischia di vedere sfumare definitivamente la pista che conduce a Pietro Comuzzo. Nelle ultime settimane la società biancoceleste aveva effettuato un tentativo per il giovane difensore della Fiorentina, individuato come un profilo interessante per ringiovanire e completare il reparto arretrato. La trattativa, però, non avrebbe registrato l’accelerazione necessaria e il Torino ne avrebbe approfittato per portarsi in netto vantaggio.

Il club granata ha intensificato i contatti sia con la società viola sia con l’entourage del giocatore, costruendo un’operazione sulla base di un prestito oneroso accompagnato dal diritto di riscatto. Una formula che avrebbe incontrato l’apertura della Fiorentina, disposta a concedere al classe 2005 la possibilità di trovare maggiore continuità lontano da Firenze.

La trattativa tra le due società sarebbe ormai ben impostata e potrebbe arrivare alla conclusione nel giro di poche ore. La Lazio, salvo improvvisi rilanci, sembra dunque destinata a perdere la corsa per uno dei difensori italiani più giovani e promettenti presenti sul mercato.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Romagnoli, Fabbian, Cancellieri, le parole di Gattuso e sulla vittoria in amichevole

Comuzzo era stato individuato per la difesa

L’interesse della Lazio per Comuzzo era nato dalla necessità di inserire nella rosa un centrale giovane, fisicamente strutturato e già abituato al calcio di Serie A. Il difensore della Fiorentina, nonostante la giovane età, ha mostrato qualità che lo rendono un investimento interessante anche in prospettiva.

La dirigenza biancoceleste aveva sondato la disponibilità del club viola, valutando una possibile operazione temporanea. Il dialogo, tuttavia, non si sarebbe trasformato in una trattativa sufficientemente avanzata, lasciando spazio all’inserimento del Torino.

I granata hanno mostrato maggiore convinzione, presentando una proposta concreta e accelerando nel momento decisivo. Il club piemontese potrebbe così assicurarsi un giocatore capace di ampliare le alternative nel cuore della retroguardia.

Il Torino sceglie il prestito con diritto

La formula studiata dal Torino prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto. Questa soluzione permetterebbe alla società granata di valutare Comuzzo durante la stagione prima di decidere se acquistarlo definitivamente.

Anche la Fiorentina potrebbe trarre vantaggio dall’operazione, mantenendo inizialmente il controllo del cartellino e consentendo al difensore di accumulare minuti ed esperienza. La possibilità di giocare con maggiore continuità rappresenta infatti un aspetto fondamentale per il percorso di crescita del classe 2005.

Comuzzo sempre più lontano da Formello

Per la Lazio si tratta di una pista che appare progressivamente più complicata. Il club biancoceleste aveva inserito Comuzzo tra le possibili soluzioni per la difesa, ma ora dovrà probabilmente orientarsi verso altri profili.

Il mercato resta aperto e la società capitolina avrà la possibilità di valutare alternative con caratteristiche simili. Servirà però muoversi rapidamente, soprattutto qualora lo staff tecnico ritenesse necessario aggiungere un altro centrale alla rosa.

Le prossime ore potrebbero sancire il definitivo sorpasso del Torino. La trattativa con la Fiorentina viene considerata ben avviata e la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto sembra rappresentare il punto d’incontro tra le esigenze delle due società.