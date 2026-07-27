Cancellieri può finanziare il mercato! La Fiorentina torna sulle tracce dell’esterno

Matteo Cancellieri è tra i giocatori sacrificabili della squadra di Gennaro Gattuso! La Lazio deve liberare spazio prima di completare nuovi acquisti

Il mercato della Lazio non sarà caratterizzato soltanto dall’arrivo di nuovi rinforzi. La società biancoceleste ha bisogno di completare alcune operazioni in uscita per alleggerire la rosa, ridurre il monte ingaggi e ottenere risorse da reinvestire nei reparti che necessitano ancora di interventi.

Tra i giocatori il cui futuro appare in discussione c’è anche Matteo Cancellieri. L’esterno offensivo non viene considerato incedibile dalla dirigenza! La situazione contrattuale del classe 2002 impone inoltre una riflessione.

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L’accordo con la Lazio scadrà nel 2027 e, almeno per il momento, non sembrerebbe esserci la volontà di avviare una trattativa per il rinnovo. Una cessione durante l’attuale sessione estiva consentirebbe quindi al club di evitare il rischio di perdere forza nelle future negoziazioni

La Lazio deve infatti trovare un equilibrio tra le esigenze immediate della squadra e la necessità di programmare il futuro. Trattenere un giocatore con il contratto vicino alla scadenza, senza prospettive concrete di rinnovo, potrebbe rappresentare un rischio dal punto di vista economico.

La Fiorentina continua a seguire Cancellieri

Tra le società interessate alla situazione di Cancellieri resta la Fiorentina. Il club toscano avrebbe continuato a monitorare l’attaccante biancoceleste, considerandolo una possibile soluzione per completare il proprio reparto offensivo.

La sua capacità di agire su entrambe le fasce e di essere impiegato anche in posizioni più centrali aumenterebbe le possibilità di utilizzo all’interno di differenti sistemi tattici.

Il contratto in scadenza nel 2027 è uno degli elementi destinati a incidere maggiormente sul futuro di Cancellieri. Una partenza immediata permetterebbe alla Lazio di incassare una cifra utile e di liberare un posto all’interno della rosa. Le risorse ottenute potrebbero successivamente essere utilizzate per completare una delle operazioni in entrata ancora allo studio.

Calciomercato Lazio, le uscite sono decisive per i nuovi acquisti

Il caso di Cancellieri si inserisce in una strategia più ampia. Diversi giocatori con poco spazio o con una situazione contrattuale da chiarire potrebbero lasciare Formello nel corso dell’estate.

La priorità della società è trasformare gli esuberi in risorse da destinare al mercato in entrata. La Fiorentina resta dunque una soluzione da seguire per l’esterno classe 2002, anche se un’eventuale accelerazione dipenderà dalle altre mosse del club viola.

La situazione può evolversi nelle prossime settimane. Cancellieri continuerà intanto a lavorare con la squadra, ma il suo futuro alla Lazio resta tutt’altro che definito.