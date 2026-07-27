Quali sono le vostre impressioni dopo l’amichevole della Lazio? La disamina sulla sfida

Tanti esperimenti nella sfida di ieri giocata a Formello tra Lazio e Flaminia Civita Castellana! La disamina sulla partita di ieri sera

La Lazio supera il Flaminia Civita Castellana per 6-0 nella seconda amichevole del proprio ritiro estivo, offrendo a Gennaro Gattuso diverse indicazioni utili. Il risultato conta relativamente, considerato il divario tecnico tra le due formazioni, ma il nuovo allenatore biancoceleste ha potuto osservare numerosi giocatori e sperimentare differenti soluzioni nel corso dei 90 minuti.

La squadra è stata schierata con il 4-3-3 e ha cambiato quasi completamente volto nella ripresa. Gli unici a rimanere in campo dopo l’intervallo sono stati Nicolò Rovella e Christos Mandas, prima delle successive sostituzioni. Chi ha convinto maggiormente? E chi, invece, dovrà migliorare nelle prossime uscite?

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Rovella è già il motore del centrocampo

La prestazione più convincente è probabilmente quella di Rovella. Il centrocampista ha guidato la manovra, dettato i tempi e trovato nella ripresa un gol di grande qualità con una conclusione potente dalla distanza.

Al di là della rete, il numero 6 è apparso centrale nelle idee di Gattuso, che gli ha concesso più minuti rispetto a quasi tutti i compagni. Rovella ha mostrato personalità nella gestione del pallone e capacità di accelerare il gioco, candidandosi a diventare uno dei punti fermi della nuova Lazio.

Buone risposte sono arrivate anche da Fisayo Dele-Bashiru, premiato da un inserimento preciso sul cross di Alfonso Pedraza, e da Matteo Cancellieri, subito a segno dopo aver saltato l’avversario e calciato sul secondo palo.

Ratkov segna al primo pallone

Tra le note più interessanti figura anche Petar Ratkov. Entrato all’inizio del secondo tempo, l’attaccante ha segnato praticamente alla prima occasione con una spettacolare sforbiciata sul servizio di Tijjani Noslin.

Il centravanti ha poi conquistato nel finale il rigore trasformato da Mattia Zaccagni, mostrando presenza fisica e capacità di attaccare l’area. Segnale positivo anche da Ricardo Bordon, autore del 3-0 grazie a un inserimento ben eseguito sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Mandas commette l’errore più grave

Il giocatore maggiormente da rivedere è Mandas, protagonista in avvio di un errore in impostazione che avrebbe potuto regalare il vantaggio agli avversari e soltanto il salvataggio di Oliver Provstgaard ha evitato il gol del Flaminia.

Non si tratta di una bocciatura, soprattutto in una fase della preparazione nella quale Gattuso chiede ai portieri di partecipare alla costruzione. L’episodio evidenzia però la necessità di migliorare precisione e concentrazione nelle uscite dal basso.

Meno appariscente anche la prova di Gabriele Artistico, che ha comunque mostrato rapidità e buoni movimenti tra le linee, trovando una rete poi annullata per fuorigioco. Il 6-0 lascia dunque segnali incoraggianti, ma saranno le prossime amichevoli contro avversari più competitivi a offrire giudizi realmente attendibili.