Tosolini, la giornalista ha parlato in vista di stasera

Tosolini, la cronista friulana in vista della partita di questa sera si proietta sul match dell’Olimpico rilasciando queste parole a riguardo

Ai microfoni di Radiosei alla vigilia di Lazio–Udinese, ha parlato la cronista di Telefriuli Tosolini, la quale ha espresso il suo parere e le sue considerazioni sulla partita della gara dell’Olimpico di oggi

PAROLE – All’Olimpico un’altra Udinese rispetto all’andata. Squadra cresciuta, Runjaic ha capito il campionato italiano. Si è tornati al 4-4-2. giocatori che adeguano al tecnico e lo seguono con estrema convinzione. Si va in campo per vincere, atteggiamento aggressivo e propositivo

Solet ha dato stabilità alla difesa. Grazie al francese Runjaic è riuscito a cambiare modulo. Lui era seguito da molte big europee, voleva la serie A e il 14 settembre si è svincolato per legarsi all’Udinese. Noi pensiamo che sia una clausola per liberarlo in estate per una top europea. Con il francese è migliorato anche Bijol

Stasera c’è il dubbio su Ehzibue e Kristensen, col primo favorito. L’altro dubbio riguarda il portiere. Okoye è convocato e disponibile dopo l’operazione al polso, ma potrebbe essere ancora il turno di Padelli