Lazio, Sarri preoccupato per la condizione di questi due giocatori. Ecco le ultime novità da Formello - Lazio News 24

Lazio, a Formello lavori divisi: Zaccagni e Patric seguono il piano recupero. La situazione attuale

La nuova stagione della Lazio è iniziata a Formello, ma non tutti i giocatori sono subito scesi in campo agli ordini di Maurizio Sarri. Il centro sportivo biancoceleste è infatti diviso tra chi lavora sul campo con il tecnico toscano e chi, come Mattia Zaccagni e Patric, è impegnato in un programma di recupero personalizzato.

Entrambi i calciatori sono reduci da interventi chirurgici e stanno affrontando la fase di riabilitazione con l’obiettivo di rientrare a pieno regime il prima possibile. Zaccagni, capitano della Lazio, è stato operato a fine giugno per risolvere una fastidiosa pubalgia che lo ha limitato nella seconda parte della scorsa stagione. Attualmente sta seguendo un percorso di riatletizzazione graduale che comprende fisioterapia, lavoro in palestra, piscina e corsa a ritmo controllato.

Patric, invece, è fermo dallo scorso marzo. Il difensore spagnolo si era sottoposto a un’operazione alla caviglia destra in Spagna per correggere l’instabilità dei tendini peronieri, un problema che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi. Anche per lui il programma di recupero prevede una ripresa progressiva e controllata, con l’obiettivo di unirsi al resto del gruppo entro le prossime settimane.

Nel frattempo, Sarri lavora intensamente con i giocatori disponibili per costruire la nuova identità della Lazio, in attesa del ritiro vero e proprio che scatterà dopo questa prima fase di preparazione. Il tecnico toscano sa bene quanto sarà importante ritrovare al più presto Zaccagni e Patric: entrambi sono elementi chiave per il suo sistema di gioco, grazie alla loro esperienza e alla conoscenza dei meccanismi tattici.

Nonostante il mercato bloccato e un gruppo ancora incompleto, la Lazio sta cercando di gettare basi solide per la stagione 2025/26. Il rientro graduale degli infortunati sarà un tassello fondamentale. Il club monitora da vicino i progressi di Zaccagni e Patric, fiducioso che i due possano rientrare a pieno regime entro breve.

Il lavoro a Formello continua, tra fatica, recuperi e programmazione. La Lazio si prepara a ripartire, con l’obiettivo di superare le difficoltà e presentarsi pronta ai primi impegni ufficiali con una rosa sempre più completa.