Lazio, Sarri è sicuro di questa cosa: punterà tutto su quel grandissimo giocatore. L'indiscrezione - Lazio News 24

Lazio, Sarri torna a Formello: Vecino sarà il perno del centrocampo. La situazione attuale dei biancocelesti

Per la Lazio è il momento di ripartire, e lo fa con un volto noto: Maurizio Sarri è tornato ufficialmente a guidare i biancocelesti. Dopo un anno e mezzo di assenza, il tecnico toscano ha riabbracciato un gruppo che, in buona parte, conosce già molto bene. Il suo rientro a Formello segna l’inizio di una nuova fase, ma con solide radici nel recente passato.

Sarri ritrova diversi giocatori della sua precedente esperienza alla Lazio, tra cui uno dei suoi fedelissimi: Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, che aveva già lavorato con Sarri ai tempi dell’Empoli, è destinato ad avere un ruolo centrale nella nuova Lazio. In un reparto ridotto all’osso e con un calciomercato bloccato, la sua presenza rappresenta una garanzia di affidabilità e continuità.

«Sarri ha sempre creduto in Vecino», si ripete spesso nell’ambiente biancoceleste. Ed è proprio per questo che l’ex Inter sarà uno degli uomini chiave nello scacchiere tattico della Lazio 2025/26. In attesa di rinforzi – che al momento sembrano lontani – Sarri dovrà contare su chi conosce già i suoi metodi di lavoro. E Vecino, da parte sua, si sta già preparando al meglio: sui social ha condiviso video e immagini degli allenamenti individuali, segnale di massima dedizione.

La nuova Lazio dovrà affrontare sfide importanti, dentro e fuori dal campo. Il ritorno di Sarri arriva in un momento di incertezza: il club è fermo sul mercato, la rosa è incompleta e i tifosi chiedono risposte. Ma la società ha deciso di puntare su un allenatore che conosce bene l’ambiente e che ha già dimostrato di saper dare un’identità chiara alla squadra.

Proprio questa identità sarà il punto di partenza. La Lazio, oggi più che mai, dovrà riscoprire la propria compattezza, facendo leva sull’intesa tra Sarri e quei giocatori che hanno già interiorizzato il suo stile di gioco. Vecino, per esperienza e caratteristiche tecniche, è il profilo ideale per guidare il centrocampo in questa fase di transizione.

In attesa di sviluppi dal mercato, la Lazio riparte così: con Sarri in panchina e Vecino pronto a prendersi sulle spalle il centro del campo. Un nuovo inizio che guarda avanti, ma con solide basi nel recente passato.