Lazio, un grande ex si è pentito di aver lasciato i biancocelesti! Sentite cosa ha appena detto - Lazio News 24

Lazio, il rimpianto di Kike Acuña: «Avevo firmato, ma rinunciai per paura della retrocessione». La situazione

A distanza di anni, Jorge «Kike» Acuña torna a parlare della sua carriera e, in particolare, di un’occasione sfumata che continua a tormentarlo: il mancato trasferimento alla Lazio nel 2006. L’ex centrocampista cileno, oggi allenatore nel calcio sudamericano, ha raccontato un importante retroscena legato a quell’estate turbolenta per il calcio italiano, segnata dallo scandalo Calciopoli.

Nel 2020, ai microfoni di 24 Horas Deportes, Acuña aveva rivelato: «Avevo firmato un precontratto con la Lazio, sarei dovuto arrivare in Serie A, un campionato perfetto per le mie caratteristiche. Ma poi la Lazio venne coinvolta in Calciopoli e rischiava la retrocessione. Non me la sentii di andare a giocare in Serie B, così scelsi l’Inghilterra. E sapete la cosa ironica? Una settimana dopo fu retrocessa solo la Juventus».

Il centrocampista, che allora militava nel Feyenoord, era pronto per il grande salto nel calcio italiano. La Lazio, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, aveva individuato in lui un profilo ideale: dinamico, grintoso, con buona visione di gioco. Un’operazione che sembrava ormai fatta, ma che si bloccò all’improvviso a causa dell’instabilità generata dal caso Calciopoli.

Oggi, nel 2025, Acuña è tornato su quel momento durante un’intervista concessa al giornalista Matías Sammer per Redgol.cl, e ha confessato il suo più grande rimpianto: «Mi sarebbe davvero piaciuto giocare in Italia. Ho rescisso il mio precontratto con la Lazio, ma me ne pento ancora oggi. Credo che, per il mio stile di gioco, la Serie A sarebbe stata una destinazione perfetta».

La Lazio avrebbe potuto essere una tappa importante nella carriera di Acuña, come lo era stata anni prima per il connazionale Marcelo Salas, diventato idolo del popolo biancoceleste. Kike, però, prese un’altra strada, trasferendosi in Inghilterra prima di fare ritorno in Sud America.

Nonostante il rimpianto legato al mancato approdo alla Lazio, Acuña ha dichiarato di essere soddisfatto del suo percorso: «Ho vissuto un periodo meraviglioso in Europa, ho vinto titoli con il Feyenoord e ho imparato tanto. Ma la Lazio resta una grande occasione sfuggita».