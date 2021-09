Torino Lazio è anche sfida in casa Milnkovic: Sergej contro Vanja

Torino Lazio sarà anche una sfida tra i fratelli Milinkovic: Sergej ritrova suo fratello Vanja. professione portiere

L’attesa per Torino Lazio ormai sta per terminare. E, nella sfida contro i granata, ci sarà un’attrazione in più, ossia il duello in casa Milinkovic. Infatti, come riportato da Tuttosport, Sergej ritrova suo fratello Vanja.

I due hanno un bellissimo rapporto, condividono passioni e interessi comuni, come la pallacanestro. La mamma dei fratelloni è stata infatti una cestista professionista, mentre ol papà un calciatore, tanto che entrambi sono nati in Spagna dove Nikola Milinkovic ha giocato alla fine degli Anni 90. Domani però per la famiglia serba sarà un grande giorno, in quanto sarà la prima volta che i due si troveranno uno di fronte all’altro dal 1′. Infatti Vanja ha conquistato i galloni da titolare soltanto in questa stagione. E sa bene che dovrà fare attenzione proprio al fratello, sempre pericoloso dalla distanza, con colpi di testa e punizioni. Un duello che non passerà inosservato.