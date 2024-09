Torino Lazio, De Cosmi: «Granata in salute, NON sarà facile. Su Noslin…». Le parole dell’allenatore sul match in programma domenica alle 12:30

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto De Cosmi ha parlato così del match tra Torino e Lazio in programma domenica alle 12:30:

PAROLE – «Torino in salute, al netto dell’uscita dalla Coppa Italia. La Lazio avrà bisogno della sua qualità e di una riaggressione di alto livello per avere la meglio. I Granata hanno buoni giocatori, i principi di Vanoli sono riconoscibili. A livello di caratteristiche, resta una squadra molto fisica. Non credo che Baroni rinuncerà a Rovella, davanti la coppia Dia-Castellanos ormai è una garanzia. Noslin? Va aiutato, quando si commettono delle leggerezze poi devi essere stimolato nel modo giusto. Baroni ha dimostrato di essere un ottimo tecnico, saprà sicuramente come supportarlo in questo momento un po’ difficile. Baroni parla molto, anche dopo il primo gol mercoledì è andato a colloquio con i mediani. Ha una grande cura per il gruppo ed ha voluto creare nello spogliatoio un clima positivo».