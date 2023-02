Torino-Cremonese 2-2, i granata rischiano ma Singo trova il pari

Torino-Cremonese, termina in parità il posticipo che chiude la 23° giornata con i granata che in extremis trovano il pari

Termina in parità il posticipo della 23°giornata di campionato con i granata che trovano in extremis la parità dopo che gli ospiti erano riusciti ad andare in vantaggio con Valeri al 74′. Ad aprire le marcature ci pensa Sanabria al 41′ su calcio di rigore.

Lombardi che trovano il momentaneo 1-1 grazie alla rete siglata da Tsadjout al 54′, il definitivo 2-2 arriva da Singo al 79′.