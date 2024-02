Torino, che tegola per Juric: il tecnico perde un difensore in vista della Lazio

Torino, il tecnico granata deve fare i conti con l’assenza di un titolare in vista della gara di recupero contro i biancocelesti

L’obiettivo primario è fare una bella figura domani contro il Bayern, ma per la Lazio la sfida di campionato con il Torino è dietro l’angolo. In vista del match però Juric ha un grattacapo da risolvere non indifferente, visto che dovrà fare i conti con l’assenza di Ricardo Rodriguez che dovrà saltare il match con il Lecce e quello con la squadra di Sarri.

L’ex Milan come riporta il sito ufficiale del club ha evidenziato un interessamento distrattivo di basso grado del muscolo pettineo di destra