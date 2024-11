Top XI Serie A della 11ª giornata, Zaccagni presente

Top XI Serie A dell’11ª giornata: Mattia Zaccagni l’unico calciatore della Lazio presente: il suo rigore è decisivo

Mattia Zaccagni, rientrato in campo dopo la settimana alle prese con l’influenza torna in campo e fa subito la differenza, realizzando il rigore della vittoria. Per questo motivo la Lega Serie A lo ha inserito nella top XI dell’ultima giornata. Di seguito ecco i migliori di giornata.

𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐗𝐈 | Matchweek 11 pic.twitter.com/pAdmCWyR7P — Lega Serie A (@SerieA) November 5, 2024

TOP XI (3-4-3): Stankovic (Venezia); Savona (Juve), Hien (Atalanta), Dimarco (Inter); Orsolini (Bologna), Harroui (Verona), Reijnders (Milan), ZACCAGNI (LAZIO); Lookman (Atalanta); Kean (Fiorentina), Lautaro (Inter)