Hanno Detto
Tonolini sul fallo di mano di Ostigard: «Il lavoro della Sala VAR qui è eccellente: rigore corretto»
L’ex arbitro Mauro Tonolini ha analizzato un episodio dubbio andato in scena nella gara tra Lazio-Genoa. Le sue considerazioni
Il 30 gennaio è andata in scena Lazio Genoa all’Olimpico, gara terminata per 3-2 e valevole per il 23° turno del campionato di Serie A 2025/26. Nell’ultima puntata di Open VAR, Mauro Tonolini (ex arbitro) è intervenuto in merito ad un episodio particolare, ovvero il fallo di mano di Ostigard da cui ne è scaturito un calcio di rigore per i biancocelesti. Vi proponiamo la sua analisi:
«Il lavoro della Sala VAR qui è alquanto eccellente, sono riusciti a scovare il fallo di mano punibile di Ostigard e a richiamare giustamente Zufferli al monitor. Rigore decisamente corretto. È stata una gara ricca di episodi con tensioni persino nel finale, è fondamentale per i ragazzi avere le condizioni per andare al monitor nella maggior serenità possibile. Zufferli non ha avuto una serata fortunata: detto del primo, che era molto al limite, e del terzo, che ha una sua complessità anche solo di visuale, sul secondo ci saremmo aspettati che potesse vederlo dal campo».
LEGGI ANCHE: Juventus Lazio, Sarri prepara la sfida: Romagnoli e i ballottaggi in difesa
News
Serie A: date, orari e partite in programma nel 23° turno di campionato. Il calendario
Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere La Serie...
Classifica Serie A 2025-2026: la situazione aggiornata dopo la 23a giornata
Classifica Serie A 2025-2026, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo al massimo campionato italiano. La situazione della Lazio di Sarri Il...
Allenamento Lazio, doppia seduta a Formello! Le ultime su Romagnoli e Patric
Allenamento Lazio, la formazione biancoceleste ha svolto un doppio allenamento a Formello: aggiornamenti su Romagnoli e Patric La Lazio alza...