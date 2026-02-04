Connect with us

Tonolini sul fallo di mano di Ostigard: «Il lavoro della Sala VAR qui è eccellente: rigore corretto»

2 ore ago

L’ex arbitro Mauro Tonolini ha analizzato un episodio dubbio andato in scena nella gara tra Lazio-Genoa. Le sue considerazioni

Il 30 gennaio è andata in scena Lazio Genoa all’Olimpico, gara terminata per 3-2 e valevole per il 23° turno del campionato di Serie A 2025/26. Nell’ultima puntata di Open VAR, Mauro Tonolini (ex arbitro) è intervenuto in merito ad un episodio particolare, ovvero il fallo di mano di Ostigard da cui ne è scaturito un calcio di rigore per i biancocelesti. Vi proponiamo la sua analisi:

«Il lavoro della Sala VAR qui è alquanto eccellente, sono riusciti a scovare il fallo di mano punibile di Ostigard e a richiamare giustamente Zufferli al monitor. Rigore decisamente corretto. È stata una gara ricca di episodi con tensioni persino nel finale, è fondamentale per i ragazzi avere le condizioni per andare al monitor nella maggior serenità possibile. Zufferli non ha avuto una serata fortunata: detto del primo, che era molto al limite, e del terzo, che ha una sua complessità anche solo di visuale, sul secondo ci saremmo aspettati che potesse vederlo dal campo».

