Asp Jensen, beffa in arrivo: accordo totale tra Bayern e Deportivo! Ultima chiamata Lazio

Asp Jensen, Deportivo e Bayern Monaco hanno trovato l’accordo totale per il classe 2006 favorevole al trasferimento in Liga

Intreccio di mercato internazionale che rischia di lasciare l’amaro in bocca ai biancocelesti. Uno dei talenti più seguiti per il centrocampo del futuro sembra essere ormai a un passo dal volo verso la Spagna, complicando i piani della dirigenza capitolina.

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Clamoroso asse di mercato: intesa per Asp Jensen

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto tramite un post sul suo profilo X, c’è l’accordo totale tra il Deportivo La Coruña e il Bayern Monaco per il trasferimento di Jonathan Asp Jensen. I due club hanno limato ogni dettaglio dell’operazione, superando di fatto la concorrenza italiana che monitorava il ragazzo da mesi.

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La decisione finale del giocatore: Asp Jensen apre alla Spagna

Adesso la palla passa interamente al giovane talento danese. Si attende infatti la decisione definitiva di Asp Jensen, il quale ha già manifestato un forte gradimento e una netta apertura verso la possibilità di confrontarsi con il calcio tecnico della Liga. Il richiamo del campionato spagnolo si sta rivelando decisivo per il classe 2006.

Ultima chiamata per la Lazio

Per i biancocelesti il tempo è quasi scaduto. Se la Lazio non riuscirà a inserirsi con un rilancio lampo e a raggiungere un accordo con il club tedesco a brevissimo giro, il giocatore firmerà per il Deportivo. Jonathan Asp Jensen è reduce da un’ottima stagione in prestito al Grasshopper (40 presenze, 9 gol e 6 assist) che lo ha consacrato tra i profili più interessanti del panorama europeo dopo la crescita nel settore giovanile del Bayern Monaco.