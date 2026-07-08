Calciomercato
Asp Jensen, beffa in arrivo: accordo totale tra Bayern e Deportivo! Ultima chiamata Lazio
Asp Jensen, Deportivo e Bayern Monaco hanno trovato l’accordo totale per il classe 2006 favorevole al trasferimento in Liga
Intreccio di mercato internazionale che rischia di lasciare l’amaro in bocca ai biancocelesti. Uno dei talenti più seguiti per il centrocampo del futuro sembra essere ormai a un passo dal volo verso la Spagna, complicando i piani della dirigenza capitolina.
Ultimissime Lazio LIVE: si raffredda la pista lusitana per Tavares, pronto l’affondo per Dominguez?
Clamoroso asse di mercato: intesa per Asp Jensen
Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto tramite un post sul suo profilo X, c’è l’accordo totale tra il Deportivo La Coruña e il Bayern Monaco per il trasferimento di Jonathan Asp Jensen. I due club hanno limato ogni dettaglio dell’operazione, superando di fatto la concorrenza italiana che monitorava il ragazzo da mesi.
La decisione finale del giocatore: Asp Jensen apre alla Spagna
Adesso la palla passa interamente al giovane talento danese. Si attende infatti la decisione definitiva di Asp Jensen, il quale ha già manifestato un forte gradimento e una netta apertura verso la possibilità di confrontarsi con il calcio tecnico della Liga. Il richiamo del campionato spagnolo si sta rivelando decisivo per il classe 2006.
Ultima chiamata per la Lazio
Per i biancocelesti il tempo è quasi scaduto. Se la Lazio non riuscirà a inserirsi con un rilancio lampo e a raggiungere un accordo con il club tedesco a brevissimo giro, il giocatore firmerà per il Deportivo. Jonathan Asp Jensen è reduce da un’ottima stagione in prestito al Grasshopper (40 presenze, 9 gol e 6 assist) che lo ha consacrato tra i profili più interessanti del panorama europeo dopo la crescita nel settore giovanile del Bayern Monaco.
News
Asp Jensen, beffa in arrivo: accordo totale tra Bayern e Deportivo! Ultima chiamata Lazio
Asp Jensen, Deportivo e Bayern Monaco hanno trovato l’accordo totale per il classe 2006 favorevole al trasferimento in Liga Intreccio...
Mercato Lazio, Pellegrini verso l’addio! C’è tanta concorrenza per il terzino: i dettagli
Mercato Lazio, anche Luca Pellegrini figura nella lista dei partenti! Il terzino è richiesto da diverse squadre in Italia e...
Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: Svizzera e Argentina ai quarti. Tutti gli aggiornamenti
Risultati e classifica Mondiali 2026: vi riportiamo tutti gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e...