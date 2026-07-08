Mercato Lazio, oltre a Dominguez si valuta Comuzzo! Ma c’è la concorrenza del Torino

Mercato Lazio, il club biancoceleste valuta diversi profili per la difesa! Non solo Dominguez, ma anche Comuzzo per cui c’è anche l’interesse del Torino

Profonda rivoluzione in casa Lazio. Dopo aver definito le dolorose cessioni eccellenti di Mario Gila e Alessio Romagnoli, rispettivamente al Milan e all’Al Sadd, la dirigenza biancoceleste ha attivato i radar per consegnare al più presto un nuovo centrale di difesa al proprio allenatore.

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Il primo obiettivo è Sergi Dominguez

Il nome in cima alla lista dei desideri del club capitolino resta Sergi Dominguez, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria. Il difensore, cresciuto calcisticamente nel prestigioso settore giovanile del Barcellona, abbina una grande qualità tecnica in fase di impostazione a una spiccata personalità, caratteristiche ideali per la nuova linea difensiva di Formello.

Suggestione per Comuzzo

Negli ultimi giorni è emersa però una pista tutta italiana che porta dritta a Firenze. I biancocelesti stanno monitorando con grandissima attenzione il profilo del giovane Pietro Comuzzo, gioiello di proprietà della Fiorentina. La società viola potrebbe decidere di far partire il ragazzo durante questa sessione estiva con la formula del prestito per permettergli di fare esperienza e accumulare minuti.

Duello di mercato per la Lazio per il centrale: l’ostacolo Torino

La corsa al talento viola non sarà affatto in discesa. Come riportato da La Stampa, si registra il forte e concreto inserimento del Torino. I granata seguono attentamente il calciatore, sebbene mantengano aperte altre opzioni per il reparto arretrato come Fortini e Marin Pongracic. Una vera e propria rivoluzione della retroguardia che vede coinvolto anche il nuovo tecnico della Fiorentina Fabio Grosso, pronto a ridisegnare la propria difesa partendo proprio dalle decisioni su questi giovani profili.